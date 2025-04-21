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Хорнер высказался о формулировках судей, оштрафовавших Ферстаппена в гонке Ф-1 в Джидде

Хорнер высказался о формулировках судей, оштрафовавших Ферстаппена в гонке Ф-1 в Джидде
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер выскзаался о штрафе 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена за срезку на старте гонки Гран-при Саудовской Аравии.

«Первый поворот, гоночный инцидент, две машины ехали колесо в колесо, я не знаю, куда он [Ферстаппен] должен был деться. На данный момент он не может просто исчезнуть.

Да, Оскар хорошо стартовал, Макс начал средне. В итоге, согласно отчёту стюардов, переднее колесо Пиастри должно находилось как минимум на одной линии с зеркалом заднего вида Ферстаппена. Очень, очень, очень, очень близко», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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