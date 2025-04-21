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Леклер объяснил, что это за «Книга мудрости», о которой он говорит со своим инженером

Леклер объяснил, что это за «Книга мудрости», о которой он говорит со своим инженером
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Формулы-1», объяснил, о какой «Книге мудрости» периодически упоминает во время радиопереговоров со своим гоночным инженером Брайаном Боцци. Во время Гран-при Австралии Леклер жаловался на влагу внутри кок-пита и Боцци сказал: «это, вероятно, вода», на что монегаск ответил: «давай запишем это в „книгу мудрости“.

«Это была внутренняя шутка, но, очевидно, никто не мог понять её со стороны. Мы с моим инженером отслеживаем некоторые забавные переговоры за последние 7 лет и записываем их», — приводит слова Леклера официальный аккаунт Формулы-1 на портале Reddit.

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