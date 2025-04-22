В трансляции гонки Ф-1 в Джидде показали фейковую реакцию Ферстаппена на штраф

Режиссёр трансляции выпустил в эфир фейковую табличку переговоров гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» и его гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе о пятисекундном штрафе за срезку в первом повороте первого круга при борьбе за первую позицию с Оскаром Пиастри из «Макларена» на Гран-при Саудовской Аравии.

Фото: Кадр из трансляции

«Информирую, тебе был назначен пятисекундный штраф за инцидент на первом повороте. Сконцентрируйся на своей работе», — сказал Ламбьязе в радиоэфире.

«Ох, это...**** мило», — показали в эфире гонки.

Официальный ресурс Формулы-1, который ведёт текстовую запись всех онбордов, привёл оригинальную фразу Макса, которая звучала так: «Ох, это… реально мило!»

Фраза Макса Simply Lovely является его фирменной и запатентованной.