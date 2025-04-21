Журналист поставил самые низкие оценки за гонку Ф-1 в Джидде Хэмилтону и Вассёру

Известный итальянский журналист Лео Туррини поставил самые низкие оценки по результатам пятого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Саудовской Аравии — семикратному чемпиону «Королевских гонок» Льюису Хэмилтону из «Феррари» и руководителю команды Фредерику Вассёру.

«Хэмилтон получает оценку 6,5 из 10. Ну да, он отстал более чем на полминуты от Леклера, который тем не менее закончил на подиуме, и при этом отстаёт от не очень стабильного Норриса. Но исключено, что он будет доволен своей работой в «Феррари».

Вассёр — шесть баллов. Итог работы как руководителя команды в 2025-м: один подиум в пяти гонках (Туррини не упомянул о победе Хэмилтона в спринте Гран-при Китая. — Прим. «Чемпионата»). Этого достаточно? Вовсе нет. Можно ли представить менее печальное будущее? Возможно, хотя разочарование ощутимо. Особенно с учётом того, что есть другая «Феррари», та, что в WEC, которая выигрывает», — написал Туррини в своём блоге.