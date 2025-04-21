Антонелли — о шестом месте в гонке Ф-1 в Джидде: успешно прошли тест

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», подвёл итоги Гран-при Саудовской Аравии, в котором занял шестое место.
«Это был действительно хороший тест – как психологический, так и физический, и я очень рад, что мы его успешно прошли. К счастью, сейчас у меня есть неделя отпуска дома, так что я могу собрать всю информацию, потому что хорошо участвовать в строенных этапах, но каждые выходные появляется так много новой информации и знаний, что приходится немного напрягаться, чтобы собрать всё воедино за такое короткое время.
Определённо, я проведу пару дней в Великобритании, занимаясь работой на симуляторе, потому что в Майами для меня всё будет в новинку и спринтерский уикенд получится непростым. Мы постараемся подготовиться как можно лучше», — приводит слова Антонелли издание GPblog.
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