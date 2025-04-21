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Антонелли — о шестом месте в гонке Ф-1 в Джидде: успешно прошли тест

Антонелли — о шестом месте в гонке Ф-1 в Джидде: успешно прошли тест
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Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», подвёл итоги Гран-при Саудовской Аравии, в котором занял шестое место.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104

«Это был действительно хороший тест – как психологический, так и физический, и я очень рад, что мы его успешно прошли. К счастью, сейчас у меня есть неделя отпуска дома, так что я могу собрать всю информацию, потому что хорошо участвовать в строенных этапах, но каждые выходные появляется так много новой информации и знаний, что приходится немного напрягаться, чтобы собрать всё воедино за такое короткое время.

Определённо, я проведу пару дней в Великобритании, занимаясь работой на симуляторе, потому что в Майами для меня всё будет в новинку и спринтерский уикенд получится непростым. Мы постараемся подготовиться как можно лучше», — приводит слова Антонелли издание GPblog.

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