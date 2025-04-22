Редкий Aston Martin с автографом Алонсо выставлен на аукцион. За него хотят € 2 млн

На онлайн-торги RM Sotheby’s, которые пройдут с 23 по 28 апреля, выставлен один из самых редких автомобилей Aston Martin — спидстер DBR22, вдохновлённый легендарным спорткаром 1950-х и построенный в 2022 году тиражом в 22 экземпляра. При этом выставленный на торги экземпляр имеет уникальную особенность — на нём в дни Гран-при Нидерландов в 2024 году расписался Фернандо Алонсо.

Aston Martin DBR22 Фото: RM Sotheby's

Aston Martin DBR22 был представлен на Pebble Beach Concours d’Elegance 2022 года. Создатели автомобиля вдохновлялись Aston Martin DB3S, спорткаром первой половины 1950-х, и посвятили своё творение Aston Martin DBR1, на котором Кэрролл Шелби и Рой Сальвадори выиграли «24 часа Ле-Мана», а Морис Тринтиньян и Пол Фрер приехали вторыми.

Aston Martin DBR22 Фото: RM Sotheby's

Под капотом у Aston Martin DBR22 5,2-литровый твин-турбо двигатель AE31 V12 мощностью 533 кВт (725 л. с.), комплектуемый 8-скоростной автоматической трансмиссией. До 100 км/ч спидстер разгоняется за 3,5 секунды, а его максимальная скорость — 314 км/ч. Автомобиль выкрашен в цвет Racing Green — аналогичный тому, в котором представлены гоночные машины марки. Машина прошла лишь 177 км и находится в новом состоянии. Ожидаемая цена лота — € 1,9-2,1 млн.

Aston Martin Valour Фото: RM Sotheby's

На торгах будет доступен ещё один редкий Aston Martin — купе Valour, насчитывающее лишь 110 экземпляров. Он приводится в движение таким же V12 и разгоняется до сотни за те же 3,5 секунды, но его максимальная скорость чуть выше — 333 км/ч. Экземпляр тоже находится в совершенно новом состоянии, его эстимейт — € 1,4-1,6 млн.

Aston Martin Valour Фото: RM Sotheby's

Отметим, что ранее появились фото Фернандо Алонсо за рулём Aston Martin Valiant — ещё более редкой модели, которая была создана на базе Valour при участии испанца.