Португальский футбольный клуб выступил в форме в честь первой победы Айртона Сенны в Ф-1

Португальская футбольная команда «Эшторил» отметила 40-ю годовщину первой победы легендарного гонщика Айртона Сенны в Формуле-1. На матч чемпионата Португалии с «Брагой» игроки «Эшторила» вышли в специальных майках, чтобы вспомнить историческое событие. В дополнение к жёлтому и синему цветам, в которых традиционно играет команда, были добавлены чёрный и золотой в качестве отсылки к ливрее болида Айртона Lotus 97T.

Фото: Estoril Praia

Фото: Estoril Praia

Сенна одержал дебютную победу на Гран-при Португалии 1985 года. Это был второй этап сезона Формулы-1 в том году. Он проходил при сильном дожде 21 апреля на трассе в Эшториле. По итогам чемпионата Айртон занял четвёртое место в общем зачёте пилотов.

«Эшторил» уступил «Браге» со счётом 0:2.

Главные новости дня: