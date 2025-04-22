Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Португальский футбольный клуб выступил в форме в честь первой победы Айртона Сенны в Ф-1

Португальский футбольный клуб выступил в форме в честь первой победы Айртона Сенны в Ф-1
Комментарии

Португальская футбольная команда «Эшторил» отметила 40-ю годовщину первой победы легендарного гонщика Айртона Сенны в Формуле-1. На матч чемпионата Португалии с «Брагой» игроки «Эшторила» вышли в специальных майках, чтобы вспомнить историческое событие. В дополнение к жёлтому и синему цветам, в которых традиционно играет команда, были добавлены чёрный и золотой в качестве отсылки к ливрее болида Айртона Lotus 97T.

Фото: Estoril Praia

Фото: Estoril Praia

Сенна одержал дебютную победу на Гран-при Португалии 1985 года. Это был второй этап сезона Формулы-1 в том году. Он проходил при сильном дожде 21 апреля на трассе в Эшториле. По итогам чемпионата Айртон занял четвёртое место в общем зачёте пилотов.

Португалия — Примейра . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Эшторил
Эшторил
Окончен
0 : 2
Брага
Брага
0:1 Гарби – 5'     0:2 Гарби – 21'    

«Эшторил» уступил «Браге» со счётом 0:2.

Материалы по теме
Стоит ли смотреть сериал про Айртона Сенну от Neflix? Точно да — и вот почему
Стоит ли смотреть сериал про Айртона Сенну от Neflix? Точно да — и вот почему

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android