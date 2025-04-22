Журналист высказался о состоянии Ферстаппена на фоне слухов об уходе из «Ред Булл»
Журналист Филип Клирен поделился мнением об устоявшихся в последнее время слухах относительно возможного ухода нидерландского гонщика Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
«Думаю, Максу немного надоела вся эта шумиха в СМИ вокруг него и его будущего. Все только и спрашивают о «Мерседесе» или «Астон Мартин». Кажется, он уже сыт по горло этими вопросами и думает: «Я просто хочу убраться отсюда», — приводит слова Клирена F1oversteer со ссылкой на Autosport.
Напомним, на недавнем Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен показал второй результат. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».
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