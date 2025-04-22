«Какое место Макс занял? Тогда я сразу спать!» Албон полетел домой на самолёте Ферстаппена

По окончании Гран-при Саудовской Аравии пилот «Уильямса» Александер Албон сообщил, что планирует возвращаться домой в Монако на самолёте Макса Ферстаппена. Об этих планах он рассказал во время беседы с ведущим на Viaplay.

Албон: На самом деле я полечу сегодня с Максом!

Ведущий: О, правда? Кажется, Макс, учитывая случившееся, будет не особо счастлив.

Албон: Какое место он занял? Я даже не обратил внимания?

Ведущий: Второе.

Албон: Как он мог потерять первое?

Ведущий: Ему дали пятисекундный штраф.

Албон: Пойду сразу к кровати. Буду спать!

Напомним, победу в Джидде одержал Оскар Пиастри из «Макларена». Албон показал девятый результат.

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