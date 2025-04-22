«Какое место Макс занял? Тогда я сразу спать!» Албон полетел домой на самолёте Ферстаппена
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По окончании Гран-при Саудовской Аравии пилот «Уильямса» Александер Албон сообщил, что планирует возвращаться домой в Монако на самолёте Макса Ферстаппена. Об этих планах он рассказал во время беседы с ведущим на Viaplay.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104
Албон: На самом деле я полечу сегодня с Максом!
Ведущий: О, правда? Кажется, Макс, учитывая случившееся, будет не особо счастлив.
Албон: Какое место он занял? Я даже не обратил внимания?
Ведущий: Второе.
Албон: Как он мог потерять первое?
Ведущий: Ему дали пятисекундный штраф.
Албон: Пойду сразу к кровати. Буду спать!
Напомним, победу в Джидде одержал Оскар Пиастри из «Макларена». Албон показал девятый результат.
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