27 июля на GARAGE FEST Игора Драйв 2025 выступит группа «Три дня дождя»

26 и 27 июля 2025 года на автодроме «Игора Драйв» состоится самый масштабный автомобильный фестиваль лета GARAGE FEST. Гостей ждут не только мощные машины и захватывающие гонки, но и концерты с участием звёзд российской сцены.

Фото: Пресс-служба GARAGE FEST

Открытие музыкальной программы воскресного вечера доверено группе «Три дня дождя», которая представляет новое поколение российской рок-сцены с уникальным звучанием в жанрах альтернативного рока, постпанка и инди-рока. Их мелодичные гитарные партии и глубокие тексты уже успели завоевать сердца многих поклонников, а концерты собирают полные залы. Закрывать фестиваль будет легенда русского рока Гарик Сукачёв.

В субботу, 26 июля, после четырёхчасовой гонки на выносливость REC на сцену GARAGE FEST выйдет известная певица Ани Лорак, обладательница выдающегося вокального диапазона.

Фестиваль предлагает гостям не только музыкальные выступления, но и захватывающие автоспортивные мероприятия, включая гонку на выносливость REC, которая продлится четыре часа на главной трассе автодрома. С центральной трибуны можно будет увидеть пит-стопы команд — дозаправку, смену шин и пилотов, а перед началом серии пройти на пит-лейн, пообщаться со спортсменами.

В течение всего гоночного уикенда на дрифт-площадке будут проходить соревнования по дрифту RDS Open. Здесь выступят команды, хорошо знакомые по топовому дивизиону RDS GP, — Lukoil Racing Drift Team и Carville Racing. Пилоты этих команд прекрасно знают, как заставить моторы работать на максимуме.

Для зрителей подготовлен богатый выбор развлечений, среди которых выставка классических и тюнингованных автомобилей от проекта «Автокультура», дефиле классических авто и шоу-заезды супермощных дрэгстеров и промодов, экскурсии в боксы и лекторий от экспертов «Автокультуры».

Фото: Пресс-служба GARAGE FEST

Обязательно берите с собой детей — до шести лет вход на фестиваль бесплатный. Юных гостей ожидают гонки на беговелах.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! GARAGE FEST 2025 ждёт вас!

Билеты на фестиваль уже в продаже.