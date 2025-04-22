«Меня это не беспокоит». Вассёр отреагировал на критику Хэмилтона после этапа в Джидде

Глава «Феррари» Фредерик Вассер отреагировал на заявления пилота команды британца Льюиса Хэмилтона после Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, Хэмилтон назвал этап «ужасным» и заявил, что ожидает «болезненного» сезона с итальянской командой.

«Я буду поддерживать его на 2000%. Я окажу ему поддержку, и мы начнём с завтрашнего дня, чтобы найти решение. Хотя, по правде говоря, меня это не сильно беспокоит.

Посмотрите на то, что он сделал в Китае, или на гонку в Бахрейне, даже на первую сессию в Джидде. Потенциал есть, очевидно. Нам просто нужно найти баланс в машине», — приводит слова Вассёра Sky Sports.