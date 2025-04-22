Сайнс рассказал, что его впечатляет в Албоне

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о товарище по команде Александере Албоне.

«У Алекса большой опыт, и он пилотирует на очень высоком уровне, продолжая впечатлять меня в квалификациях. Думаю, мы подталкиваем друг друга вперёд, что, в свою очередь, толкает вперёд команду», — приводит слова Сайнса издание The Race.

Напомним, на недавнем Гран-при Саудовской Аравии Сайнс и Албон показали восьмой и девятый результат соответственно. Победу одержал австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». Следующий этап Формулы-1, Гран-при Майами, пройдёт со 2 по 4 мая.

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