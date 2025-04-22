Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко ответил, в чём должен прибавить Цунода

Марко ответил, в чём должен прибавить Цунода
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилота команды Юки Цуноды на Гран-при Саудовской Аравии. Японец столкнулся с пилотом «Альпин» Пьером Гасли на старте гонки и не смог продолжить заезд.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104

«Что касается столкновения, то это гоночный инцидент. Не повезло. Он набрал бы очки, но это гонки. Знаете, в свободных практиках, когда давление не такое сильное, ему не хватает двух-трёх десятых [от Макса Ферстаппена]. В квалификациях он немного перегибает палку, но он на пути к тому, чтобы набирать необходимые нам очки. В каких областях ему необходимо стать лучше? Он должен прибавить под давлением в квалификациях», — приводит слова Марко Motorsport.

Материалы по теме
Правила Ф-1 работают неправильно. Штрафы Ферстаппену и Лоусону несправедливы
Правила Ф-1 работают неправильно. Штрафы Ферстаппену и Лоусону несправедливы

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android