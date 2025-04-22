Марко ответил, в чём должен прибавить Цунода
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилота команды Юки Цуноды на Гран-при Саудовской Аравии. Японец столкнулся с пилотом «Альпин» Пьером Гасли на старте гонки и не смог продолжить заезд.
Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104
«Что касается столкновения, то это гоночный инцидент. Не повезло. Он набрал бы очки, но это гонки. Знаете, в свободных практиках, когда давление не такое сильное, ему не хватает двух-трёх десятых [от Макса Ферстаппена]. В квалификациях он немного перегибает палку, но он на пути к тому, чтобы набирать необходимые нам очки. В каких областях ему необходимо стать лучше? Он должен прибавить под давлением в квалификациях», — приводит слова Марко Motorsport.
Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья:
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