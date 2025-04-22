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Марко назвал Гран-при, на котором у «Ред Булл» должны быть шансы победить «Макларен»

Марко назвал Гран-при, на котором у «Ред Булл» должны быть шансы победить «Макларен»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о прогрессе австрийской команды.

«По сравнению с Бахрейном в Саудовской Аравии мы добились большого прогресса, но эта трасса подходит нам больше – здесь более быстрые повороты и некоторые другие моменты. Мы движемся вперёд. Машина становится более предсказуемой, а также работает в более широком диапазоне. Что касается новинок, то у нас нас будут небольшие шаги, и я думаю, что к Имоле [к Гран-при Эмилии-Романьи] мы должны быть в состоянии развить скорость, чтобы победить «Макларен», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая.

Ранее Хельмут ответил, в чём должен прибавить пилот команды Юки Цунода.

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