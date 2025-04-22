Сеть веганских ресторанов Хэмилтона и Ди Каприо закроет все заведения в Великобритании

Международная сеть веганских ресторанов Neat Burger, владельцем которой является гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, в силу значительных финансовых трудностей намерена закрыть два последних отделения в Великобритании. Об этом информирует The Sun. Сообщается, что в результате закрытия филиалов работы лишатся 150 человек.

«В данный момент у нас нет дополнительных комментариев. Можем лишь подтвердить, что компания приняла трудное решение закрыть свои рестораны в Великобритании», — сказал представитель Neat Burger.

О запуске международной сети ресторанов Хэмилтон объявил в 2019 году. Позже инвесторами Neat Burger стали несколько знаменитостей, в том числе голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.

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