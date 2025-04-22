Второй сезон YUKA DRIVE FEST Джимхана Лайт стартует 27 апреля в Челябинске

27 апреля 2025 года на территории Автоспорткомплекса «Трасса 74» в Челябинске стартует второй сезон YUKA DRIVE FEST Джимхана Лайт FORTIS Series.

Джимхана — молодая, но стремительно развивающаяся дисциплина в России. Здесь сочетаются дрифт, драг-рейсинг и кольцевые гонки, а нестандартная геометрия трасс требует от пилотов максимальной точности, скорости и мгновенного анализа.

Трассы изменились: они стали ещё более техничными, с новыми длинными дрифт-зонами, где баланс между заносом и скоростью решает всё. Введён «Джокер» — опасная срезка, которая позволяет рискнуть ради победы или потерять всё за одно неверное движение. Новая фишка — «Подстава» — добавляет элемент неожиданности: забив подвесной мяч в корзину на трассе, пилот увеличивает время соперника.

Абсолютный чемпион сезона получит билет в пока неизвестный город N: организаторы оплатят доставку автомобиля на главный финал года — основную серию YUKA DRIVE FEST Джимхана.

Помимо заездов, зрителей ждут атмосфера летнего фестиваля, еда, музыка, возможность прокатиться с пилотами в G-taxi и конкурсы с ценными призами. Участие для пилотов бесплатно. Вход для зрителей свободный. Подробности и регистрация на сайте.