Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никита Мазепин назвал причину, почему команды отказали ему в возвращении в Формулу-1

Никита Мазепин назвал причину, почему команды отказали ему в возвращении в Формулу-1
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин рассказал, почему некоторые команды «Королевских гонок» отказали ему в возращении в чемпионат мира.

«Раньше я думал, что, когда с меня снимут санкции, я вернусь в Формулу-1. Когда санкции сняли, я начал общаться с командами «Королевских гонок». И они говорили: «Смотри, всё дело в деньгах. Если мы подпишем контракт с тобой, то приобретём двух новых спонсоров. Но мы лишимся сразу пяти контрактов с другими спонсорами, потому что они не захотят быть как-то связанными с Россией». При этом есть множество молодых пилотов. Тогда я подумал, что мечта быть гонщиком Формулы-1, возможно, окажется несбыточной. Надо это признать», — сказал Мазепин на канале Luka Rozajac в YouTube.

В Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года.

Материалы по теме
Фото
«Самые крутые спортивные эмоции со времён Ф-1». Никита Мазепин принял участие в триатлоне

Никита Мазепин показал, как тренирует шею:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android