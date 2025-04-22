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Представлен первый автомобиль нового бренда Audi. Он называется AUDI

Представлен первый автомобиль нового бренда Audi. Он называется AUDI
AUDI E5 Sportback
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В преддверии Шанхайского автосалона, который пройдёт с 23 апреля по 2 мая, компания Audi представила первый автомобиль, выпущенный под своим новым брендом для китайского рынка — AUDI.

AUDI E5 Sportback

AUDI E5 Sportback

Фото: AUDI

Первой моделью стал электрический фастбэк под названием AUDI E5 Sportback. Она будет доступна в четырёх вариантах, самый мощный из которых обладает мощностью в 579 кВт (787 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. Запас хода AUDI E5 — 770 км. При этом благодаря сверхбыстрой системе зарядки электромобиль за 10 минут способен пополнить запас энергии, которого хватит на 370 км.

Интерьер AUDI E5 Sportback

Интерьер AUDI E5 Sportback

Фото: AUDI

Напомним, о запуске нового бренда совместно с китайским концерном SAIC компания Audi объявила в ноябре 2024 года. В символике бренда отсутствуют традиционные для Audi переплетённые четыре кольца, а его название пишется заглавными буквами.

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