«Иначе — путь в никуда». Никита Мазепин назвал цель на ближайшие три года

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин признался, что хотел бы создать семью в ближайшие три года.

«Недавно я понял, что если не создам семью в ближайшие три года, то, куда бы я ни пошёл, это будет путь в никуда. Не будет никакого смысла. Я здесь не для того, чтобы заботиться о себе, а чтобы дать что-то миру и оставить что-то после себя. Через три поколения твоё имя, все твои достижения будут полностью забыты. Я не боюсь, но не хочу испытывать разочарование. Не хотелось бы начать думать через 50 лет, что было сделано. Я начал думать об этом немного раньше», — сказал Мазепин на канале Luka Rozajac в YouTube.

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