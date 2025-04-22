Ваулз отреагировал на использование «Уильямсом» формулировки «План Сингапура» по радио

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о том, как болельщики могли неверно истолковать слова гоночного инженера Алекса Албона Джеймса Урвина, когда тот попросил пилотов придерживаться «плана Сингапура».

«Во время гонки можно услышать, как Джеймс Урвин использовал не совсем корректную формулировку: «План Сингапура». Это можно было неверно истолковать. Всё дело в том, что одна из первых вещей, что я увидел в Карлосе, которая просто поразила меня, это то, как он сумел победить в Сингапуре несколько лет назад. В итоге мы обсудили, как именно это было реализовано.

Перед гонкой мы обсудили, что «паровозик DRS» здесь — это одна из немногих вещей, что может защитить от обгона. Здесь только одно место, в котором можно обгонять, и если сформировать этот паровозик, то вы будете в относительной безопасности. Поэтому уже утром мы считали это одним из потенциальных планов действий», — приводит слова Ваулза RaceFans.

«План Сингапура» в теории можно было истолковать как намёк на то, что сделали в команде «Рено» в 2008 году, когда Нельсон Пике-младший намеренно разбил машину на первых кругах гонки, чтобы вызвать машину безопасности и позволить Фернандо Алонсо одержать победу.