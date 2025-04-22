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Михаэль Шумахер стал самым высокооплачиваемым гонщиком в истории с учётом инфляции

Михаэль Шумахер стал самым высокооплачиваемым гонщиком в истории с учётом инфляции
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Портал Sportico опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории с учётом инфляции. В список доходов вошли не только официальные контракты, но и доходы от бонусов, призовых, роялти, продажи мерчендайза, рекламные контракты и прочие источники.

В список попали сразу несколько гонщиков. Наиболее высокооплачиваемым из них стал Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира, заработавший за карьеру аналог нынешних $ 1,39 млрд, ставший 12-м в этом рейтинге. Ещё один семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, продолжающий свою карьеру, заработал $ 970 млн, заняв 18-е место в рейтинге.

Помимо двух семикратных чемпионов Формулы-1, в список также попали гонщик NASCAR Джефф Гордон ($ 730 млн, 27-е место), экс-пилот MotoGP, многократный чемпион мира Валентино Росси ($ 725 млн, 30-е место), двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ($ 690 млн, 33-е место), семикратный чемпион NASCAR Cup Series Дейл Эрнхардт ($ 665 млн, 38-е место) и чемпион мира 2007 года Кими Райкконен ($ 590 млн, 47-е место).

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