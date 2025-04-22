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Хорнер может рассматривать Расселла на замену Ферстаппена — The Race

Хорнер может рассматривать Расселла на замену Ферстаппена — The Race
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер провёл несколько встреч с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом в неформальной обстановке за последние несколько недель. Об этом информирует издание The Race со ссылкой на свои источники.

Как сообщает источник, эти встречи Хорнер проводит, чтобы подстраховаться на случай ухода из команды четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена по окончании сезона, о чём в последнее время появляется всё больше слухов.

В качестве потенциальных вариантов продолжения карьеры Ферстаппеном называют в том числе и «Мерседес», а также «Астон Мартин». Кроме того, не исключается вариант, при котором Ферстаппен решит взять год перерыва в карьере, чтобы оценить расклад сил команд в новом регламенте.

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