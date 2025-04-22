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«Они продолжат пытаться, но не остановят тебя». Келли Пике поддержала Ферстаппена

«Они продолжат пытаться, но не остановят тебя». Келли Пике поддержала Ферстаппена
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Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поддержала своего молодого человека после Гран-при Саудовской Аравии.

«Они продолжат пытаться, но не остановят тебя», — написала Келли Пике в комментариях под записью Макса Ферстаппена, посвящённой гонке в Саудовской Аравии.

Напомним, Макс Ферстаппен в ходе гонки получил пятисекундный штраф за срезку первого поворота в борьбе за лидерство с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри. По итогам гонки Пиастри одержал победу, а Ферстаппен финишировал вторым, отстав от Пиастри менее чем на три секунды.

Эта победа позволила Оскару Пиастри возглавить чемпионат мира.

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