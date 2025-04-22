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В «Ред Булл» решили не оспаривать штраф Ферстаппена в Саудовской Аравии

В «Ред Булл» решили не оспаривать штраф Ферстаппена в Саудовской Аравии
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В австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» подтвердили, что не будут пользоваться правом подачи протеста на штраф, выписанный четырёхкратному и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает Motorsport.

Согласно правилам, команды в течение 96 часов после гонки могут запросить пересмотр момента, для чего должны предоставить новые и существенные доказательства.

Ситуация в данном случае осложнялась ещё и тем, что Ферстаппен отбыл своё наказание во время гонки, а не получил дополнительные пять секунд к финишному времени.

Напомним, Макс Ферстаппен в ходе гонки получил пятисекундный штраф за срезку первого поворота в борьбе за лидерство с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри. По итогам гонки Пиастри одержал победу, а Ферстаппен финишировал вторым, отстав от Пиастри менее чем на три секунды.

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