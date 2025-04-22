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Эксперт: будет странно, если Ферстаппен не сделает выводы из полученного штрафа

Эксперт: будет странно, если Ферстаппен не сделает выводы из полученного штрафа
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Известный журналист Эндрю Бенсон высказался о штрафе Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.

«Макс всегда сражается жёстко и раздвигает границы правил. В подобных ситуациях он всегда сделает всё, чтобы сохранить позицию, а затем вынуждает стюардов сделать свой выбор. Это объяснимо. Во-первых, если пилот лидирует и едет в чистом воздухе, то он получает большое преимущество. Если бы Максу позволили сохранить лидерство, он бы одержал победу. Плюс в прошлом стюарды часто прощали Макса.

Но в этом году условия поменялись, и во многом из-за того, как ведёт борьбу Ферстаппен. В этот раз подход Макса не сработал. Однако он сражался так на протяжении всей жизни, так что ему нужно приложить усилия, чтобы изменить подход. Но Макс умён, так что будет странно, если он не сделает какие-то выводы из данного инцидента на будущее», — написал Бенсон в своей колонке на ВВС.

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