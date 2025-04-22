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Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если не будет в топ-2 к летнему перерыву — The Race

Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если не будет в топ-2 к летнему перерыву — The Race
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен имеет право покинуть команду, если к летнему перерыву окажется ниже второго места в личном зачёте. Об этом сообщает The Race.

Ранее сообщалось об интересе к Максу Ферстаппену таких команд, как «Мерседес» и «Астон Мартин». Ещё одним вариантом является возможный пропуск Ферстаппеном сезона-2026 с целью оценить расклад сил в пелотоне после введения нового технического регламента.

После пяти этапов чемпионата мира Ферстаппен, одержав одну победу, располагается на третьем месте в личном зачёте, уступая два балла идущему вторым Ландо Норрису и 12 очков – другому пилоту «Макларен», новоиспечённому лидеру чемпионата Оскару Пиастри.

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