Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», если не будет в топ-2 к летнему перерыву — The Race

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен имеет право покинуть команду, если к летнему перерыву окажется ниже второго места в личном зачёте. Об этом сообщает The Race.

Ранее сообщалось об интересе к Максу Ферстаппену таких команд, как «Мерседес» и «Астон Мартин». Ещё одним вариантом является возможный пропуск Ферстаппеном сезона-2026 с целью оценить расклад сил в пелотоне после введения нового технического регламента.

После пяти этапов чемпионата мира Ферстаппен, одержав одну победу, располагается на третьем месте в личном зачёте, уступая два балла идущему вторым Ландо Норрису и 12 очков – другому пилоту «Макларен», новоиспечённому лидеру чемпионата Оскару Пиастри.