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Хорнер считает, что Цунода мог бы побороться за хорошие очки в Саудовской Аравии

Хорнер считает, что Цунода мог бы побороться за хорошие очки в Саудовской Аравии
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что Юки Цунода мог побороться за хорошие очки на Гран-при Саудовской Аравии.

«Жаль, что такое случилось с Юки. Если бы он смог повторить то время, что показал во втором сегменте квалификации, то оказался бы шестым на стартовой решётке. С Пьером был гоночный инцидент, он оказался прижат к стене. Когда пилоты пошли к стюардам, то оба признали, что это гоночный инцидент. Обидно, он мог побороться за хорошие очки», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Напомним, Юки Цунода был в квалификации восьмым, однако закончил гонку уже на первом круге после аварии с французским гонщиком «Альпин» Пьером Гасли.

Победу в гонке одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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