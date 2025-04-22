Эксперт объяснил проблемы Хэмилтона в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Гидо ван дер Гарде высказался о проблемах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Нас учили иначе. В нашем поколении нам прививали другой стиль пилотирования, который отличается от того, что показывают Ферстаппен, Леклер, Расселл и Норрис. Они ездят иначе, выбирают более округлые траектории и предпочитают нестабильную заднюю часть машины. Думаю, если вернуться к поколению машин пятилетней давности, то Хэмилтон будет лучше. Но с новым поколением болидов у него больше трудностей.

Нельзя просто взять и поменять стиль. Вы можете пробовать что-то новое, но в конечном итоге всегда возвращаетесь к своей базе. Однако если он сможет решить проблему неустойчивости машины сзади, то он снова сможет бороться. Конечно, он всё ещё очень быстр», — приводит слова ван дер Гарде RacingNews365.