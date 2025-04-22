Чемпиона MotoGP выписали из больницы после тяжёлой аварии на Гран-при Катара

Действующий чемпион MotoGP испанец Хорхе Мартин был выписан из больницы в Катаре. Напомним, Мартин получил тяжёлые травмы в результате падения в гонке Гран-при Катара.

«Наконец-то вышел из больницы. Спасибо всем за сообщения и за поддержку в этот трудный период моей жизни. Мне до сих пор очень больно, но всё под контролем. В качестве меры предосторожности останусь в Катаре ещё на несколько дней, и, как только смогу, поеду домой отдохнуть и побыть с близкими. Надеюсь, это будет очень скоро», — написал Мартин в соцсетях.

Мартин упал на 14-м круге, после чего ему была оказана медицинская помощь и его доставили в больницу. Согласно заключению врачей, у испанца обнаружено в общей сложности 11 переломов рёбер, а также травматический пневмоторакс — скопление газов в плевральной полости.

Мартин пропустил первые три этапа сезона из-за перелома руки, полученного во время предсезонной подготовки. Инцидент произошёл в период восстановления испанца от предыдущей травмы, полученной на предсезонных тестах в Малайзии.