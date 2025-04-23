Фернандо Алонсо стал совладельцем сети ресторанов суши

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо инвестировал крупную сумму в сеть ресторанов суши Sticks’n’Sushi. Об этом сообщает издание Restaurant Online.

Алонсо стал совладельцем датско-японской ресторанной группы совместно с компанией McWin Food Ecosystem Fund.

Всего сеть насчитывает 15 ресторанов в Великобритании, а также такое же количество на территории Дании и Германии.

Примечательно, что ранее стало известно, что другой чемпион мира — обладатель семи титулов и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон — окончательно закрыл свою сеть веганских бургерных Neat Burger, которой он владел совместно с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо.