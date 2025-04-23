Прибыль Tesla в первом квартале упала на 70%. Илон Маск предсказывает новые удары

Компания Tesla опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2025 года, и из него следует, что прибыль компании в начале этого года сократилась более чем на $ 700 млн.

Так, за первые три месяца 2025-го прибыль Tesla составила $ 409 млн, сообщает Associated Press, при том, что годом ранее — в первом квартале 2024-го — компания заработала $ 1,39 млрд, то есть падение составило 70,6%. Общая выручка компании с января по март 2025 года составила $ 19,3 млрд, что на 9% меньше, чем в 2024-м. Сократилось и количество проданных автомобилей — их за первые три месяца текущего года было 336 681 — на 13% меньше.

Издание CNBC связывает финансовые неудачи компании с политической активностью исполнительного директора Tesla Илона Маска и протестов, вызванных его поддержкой немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Сам Маск также считает причиной снижения доходов политику и недовольство его деятельностью в DOGE — созданном после победы Дональда Трампа на президентах выбора США департаменте эффективности правительства. «Протесты, которые вы видите, очень хорошо организованы и оплачены, — приводит слова главы Tesla портал Motor1. — Возможно, в этом году будут и другие неожиданные удары, но мы и близко не умираем. Я по-прежнему крайне оптимистичен в отношении будущего компании».