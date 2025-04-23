Брандл назвал условие, при котором Ферстаппен имел шансы победить в Саудовской Аравии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл предположил, в каком случае пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен мог бы рассчитывать на победу на недавнем Гран-при Саудовской Аравии. Напомним, нидерландца оштрафовали на пять секунд за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте гонки во время борьбы с Оскаром Пиастри из «Макларена». Макс в итоге стал вторым. Победу одержал Оскар.

«Думаю, команде следовало сразу вернуть место. Было очевидно, что он должен получить штраф. Тогда, да, кажется, у них мог быть шанс выиграть гонку», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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