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Брандл назвал условие, при котором Ферстаппен имел шансы победить в Саудовской Аравии

Брандл назвал условие, при котором Ферстаппен имел шансы победить в Саудовской Аравии
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл предположил, в каком случае пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен мог бы рассчитывать на победу на недавнем Гран-при Саудовской Аравии. Напомним, нидерландца оштрафовали на пять секунд за выезд за пределы трассы в первом повороте на первом круге на старте гонки во время борьбы с Оскаром Пиастри из «Макларена». Макс в итоге стал вторым. Победу одержал Оскар.

Формула-1 2025. Этап 5, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.450 км)
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:21:06.758
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+2.843
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+8.104

«Думаю, команде следовало сразу вернуть место. Было очевидно, что он должен получить штраф. Тогда, да, кажется, у них мог быть шанс выиграть гонку», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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