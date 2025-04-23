Дорнбос: Лоуренс Стролл взбешён из-за того, что Ньюи не хочет заниматься болидом 2025 года

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос рассказал о напряжённой обстановке в британской команде «Астон Мартин».

«Конечно, сейчас на повестке гораздо больше всего, чем просто «Ред Булл» и «Макларен». Мы все смотрим на эти две команды, но события разворачиваются в паддоке. Есть множество сварливых людей, в том числе Лоуренс Стролл – отец Лэнса Стролла. Находиться рядом с ним не так-то приятно. Это действительно заметно. Сейчас ходят слухи, что он в ярости из-за того, что Эдриан Ньюи не хочет заниматься машиной 2025 года. У Фернандо Алонсо по-прежнему 0 очков после пяти уикендов.

Эдриан говорит: «Ребята, я включусь в работу с 2026 года». Лоуренс же думает следующее: «Я плачу тебе $ 33 млн в год, поэтому я бы хотел, чтобы ты уже приступил. В любом случае в глаза бросается, что там много разногласий», — приводит слова Дорнбоса F1maximaal со ссылкой на Ziggo Sport.

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