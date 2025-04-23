Дорнбос объяснил, почему Ньюи выгодно, чтобы «Астон Мартин» был внизу Кубка конструкторов

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказал мнение, что конструктору Эдриану Ньюи будет на руку, если «Астон Мартин» займёт одно из последних мест в Кубке конструкторов.

«В подходе Эдриана есть определённая стратегия. Он будет надеяться, что «Астон Мартин» финиширует предпоследним в Кубке конструкторов, потому что тогда у него будет огромное количество времени для работы в аэродинамической трубе. Тогда он сможет претендовать на все награды к 2026 году. Эдриану на руку, если «Астон Мартин» финиширует не слишком высоко в Кубке конструкторов», — приводит слова Дорнбоса F1maximaal со ссылкой на Ziggo Sport.

Главные новости дня: