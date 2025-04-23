«Слабее, чем у конкурентов». Инсайдер рассказал о двигателе «Ред Булл» 2026 года

Нидерландский комментатор Джек Плой рассказал со ссылкой на советника «Ред Булл» Хельмута Марко о проблемах команды с подготовкой новой силовой установки 2026 года.

«Последняя информация, полученная от Хельмута, заключается в том, что в настоящий момент двигатели на 5-10 лошадиных сил слабее, чем у конкурентов. По крайней мере, это то, что мне сказал Хельмут Марко. Это означает, что они отстают от других команд, если, конечно, они не играют в прятки», — сказал Плой в подкасте The Red Flags.

Напомним, после пяти этапов в сезоне-2025 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов. Лидирует «Макларен».

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья