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Култхард назвал черту, сделавшую Хэмилтона одним из самых успешных гонщиков в истории

Култхард назвал черту, сделавшую Хэмилтона одним из самых успешных гонщиков в истории
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Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард поделился мнением о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне, представляющем итальянскую команду «Феррари».

«Хэмилтон – реалист, и этот реализм сделал его одним из самых успешных гонщиков в истории этого вида спорта. Сравниться с ним может только Михаэль Шумахер», — приводит слова Култхарда F1oversteer со ссылкой на Channel 4.

После пяти этапов нынешнего сезона Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 31 очко. Его товарищ по команде Шарль Леклер занимает пятую позицию (47 баллов).

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