Motorsport назвал решение Формулы-1 в вопросе возможного возвращения к двигателям V10

Формула-1 приняла решение не возвращаться к двигателям V10 или каким-либо другим атмосферным силовым агрегатам в ближайшем будущем. Об этом информирует Motorsport. По сведениям источника, комиссия Формулы-1 подтвердила свою приверженность правилам о силовых установках, которые вступят в силу в следующем сезоне.

При этом отмечается, что ФИА предоставила себе возможность для «незначительных доработок», которые могли бы быть использованы для устранения риска разрядки батарей автомобилей, что вызывает беспокойство у команд и болельщиков. Ранее, на основании данных симуляций, сообщалось, что на трассах с длинными прямыми электрическая энергия в двигателе заканчивается в середине длинного разгона, после чего мощность мотора резко начинает падать практически вдвое, что приводит к серьёзному западению скорости.

Электрический блок должен составлять 50% от общей мощности двигателя – 350 кВт. При этом предлагается возможность снизить его до 200 кВт, что позволило бы болидам обеспечивать стабильную мощность на протяжении всего круга. Это будет работать либо только на высокоскоростных (как в Джидде, Монце, Баку и Лас-Вегасе), либо на всех трассах. Этот вопрос будет обсуждаться Комиссией Формулы-1 на заседании в четверг, 24 апреля.

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