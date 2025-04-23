Autoracer раскрыл главные проблемы болида «Феррари» 2025 года

Издание Autoracer представило материал, где разбираются трудности команды «Феррари» с болидом на старте нынешнего сезона.

Отмечается, что о проблемах с балансом и задней частью автомобиля «Скудерии» стало известно лишь на предсезонных тестах в Бахрейне. После сложности подтвердились в первых гонках сезона.

Машина итальянской команды оказалась слишком медленной в квалификации и чрезмерно чувствительной к уровню дорожного просвета. При этом трудности при пилотировании возникают при полных баках болида. Скорость возвращается, когда запасы топлива начинают уменьшаться. «Не случайно лучше всего «Феррари» показала себя во время спринта в Китае, когда была настроена всего под 35 кг топлива», — говорится в материале издания.

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