Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер назвал условие, при котором Хэмилтон может завершить карьеру

Ральф Шумахер назвал условие, при котором Хэмилтон может завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон на старте нынешнего сезона.

«Знаю это по собственному опыту: если так будет продолжаться и дальше, весело уже не будет. Однажды утром он проснётся и может подумать: «Зачем я это делаю? Я больше не получаю удовольствия и только стою на пути своей команды». Если всё это продолжится, есть опасность, что в какой-то момент он скажет: «Послушайте, я больше этого не хочу. Я хочу жить своей жизнью, мне 40 лет. Я так богат, что больше не смею так поступать с самим собой», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany со ссылкой на Sky F1-Podcast Backstage Boxengasse.

Материалы по теме
Autoracer раскрыл главные проблемы болида «Феррари» 2025 года

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android