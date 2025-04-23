Ральф Шумахер назвал условие, при котором Хэмилтон может завершить карьеру

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон на старте нынешнего сезона.

«Знаю это по собственному опыту: если так будет продолжаться и дальше, весело уже не будет. Однажды утром он проснётся и может подумать: «Зачем я это делаю? Я больше не получаю удовольствия и только стою на пути своей команды». Если всё это продолжится, есть опасность, что в какой-то момент он скажет: «Послушайте, я больше этого не хочу. Я хочу жить своей жизнью, мне 40 лет. Я так богат, что больше не смею так поступать с самим собой», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany со ссылкой на Sky F1-Podcast Backstage Boxengasse.

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