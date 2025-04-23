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Чемпион мира по картингу Куцков: у меня шесть-семь дней тестов, у Антонелли — 250!

Чемпион мира по картингу Куцков: у меня шесть-семь дней тестов, у Антонелли — 250!
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Чемпион мира по картингу 2023 года Кирилл Куцков поделился мнением о выступлении новичка «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. В составе немецкой команды он заменил Льюиса Хэмилтона.

«Определённо, Кими делает отличную работу. Например, на Гран-при Японии он поставил гоночный рекорд трассы — это феноменально. Я не раз был с ним однокомандником: в картинге мы выступали за команду «Энерджи» и «Карт Репаблик». Кими на два года старше меня, очень хороший пилот. Когда я сравнивал нашу телеметрию, то не сказал бы, что в те годы он был настолько выдающимся и сильно отличался, например, от меня или Алекса Пауэлла, который тоже выступал в нашей команде.

Вот в Формуле-4 и ФРЕКА Антонелли уже просто доминировал! Но, конечно, у него было очень много тренировочных дней. У меня вот шесть-семь дней, а он проехал, насколько мне известно, 250 до своей первой гонки! Сложно не выиграть в Ф-4, когда ты едешь за «Прему» и больше половины года проводишь на тестах. Понимаю, что для кого-то такие слова прозвучат как оправдание. Это точно не критика в адрес Кими — если есть возможности, все их используют», — сказал Куцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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