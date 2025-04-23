Кирилл Куцков рассказал, что «Феррари» надо платить за членство в академии Ф-1

Чемпион мира по картингу 2023 года гонщик Формулы-4 Кирилл Куцков ответил на вопрос по поводу возможности получить место в программе одной из команд Формулы-1.

«После победы в чемпионате мира с нами связывалась академия «Феррари»: прислали контракт, согласно которому не они бы нас поддерживали и продвигали по карьерной лестнице, а мы должны были платить за право входить в академию! Так что я считаю, что академии сделаны лишь для пиара.

Вот у меня есть однокомандник швейцарец Берреби — насколько я знаю, в следующем году он хочет подписать контракт с «Ред Булл», но платить-то будет он! Конечно, бывают и другие случаи, когда команды поддерживают по-настоящему. Мечтать можно обо всём, но пока что работаем по ситуации», — сказал Куцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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