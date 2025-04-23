Россиянин Куцков рассказал о своих целях в сезоне итальянской Формулы-4

Чемпион мира по картингу 2023 года Кирилл Куцков выказался о своих целях в сезоне итальянской Формулы-4.

«Моя команда «Маффи» в целом пока не готова сражаться с такими фаворитами чемпионата, как «Према» и US Racing, — пока мы продолжаем работать над имеющимися проблемами. Команда новая, появилась на свет в 2022 году. Ещё есть какие-то вопросы, нюансы по организации. Хотелось бы под конец чемпионата пусть не быть фаворитами, но стать плюс-минус конкурентоспособными и иметь возможность спокойно заезжать в очки.

Думаю, у нас не будет проблем именно с гоночным темпом. Но пока присутствуют проблемы со скоростью на новых колёсах в квалификации. Вот над ними надо работать. Я проехал с начала года всего пять дней тестов. Этого не хватает, чтобы даже примерно понимать потенциал, но, я считаю, оптимистичные ожидания — каждую гонку заезжать в очки. Реалистичные — стабильно держаться в топ-20 или топ-15. Но, опять же, надо посмотреть, какие результаты и какая скорость у нас будут по ходу сезона», — сказал Куцков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.