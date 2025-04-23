ФИА утвердила General Motors в роли моториста и назвала год дебюта их двигателей в Ф-1

Американская компания General Motors, которой принадлежит «Кадиллак», утверждена в качестве поставщика силовых установок начиная с сезона-2029. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Сам «Кадиллак» присоединится к Формуле-1 в 2026 году и до 2029-го будет использовать силовые установки «Феррари».

«Более двух лет назад ФИА одобрила участие 11-й команды в чемпионате мира. Хотя временами процесс был непростым, прогресс, который мы наблюдаем сегодня, подтверждает, что этот путь того стоил», — сказал президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

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