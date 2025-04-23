В Porsche установили рекорд «Нордшляйфе» для машин с механической коробкой передач

Заводской пилот Porsche Йорг Бергмайстер за рулём Porsche 911 GT3 проехал «Северную петлю» «Нюрбургринга» за 6:56.294 и тем самым установил новый рекорд «Нордшляйфе» для машин с механической коробкой передач. Предыдущий рекорд был установлен Dodge Viper ACR в сентябре 2017 года и составлял 7:01.3.

Бергмайстер за рулём Porsche 911 GT3 на «Северной петле» Фото: Porsche

В Porsche отмечают, что Бергмайстер пилотировал 911 GT3 с тюнинг-пакетом Weissach. Мощность его автомобиля — 375 кВт (510 л. с.), он оснащён 6-ступенчатой коробкой передач и обут в дорожные шины Michelin Pilot Sport Cup2 R. Также отмечается, что время, показанное Бергмайстером, на 3,6 секунды лучше результата, показанного предыдущей моделью с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией PDK.

Йорг Бергмайстер Фото: Porsche

«Новая 911 GT3 придаёт ещё больше уверенности на пределе, чем предыдущая модель. Я был быстрее почти во всех поворотах, — отметил Йорг Бергмайстер. — Мы многое узнали о шасси благодаря работе с 911 GT3 RS. Машина стабильнее на неровностях и бордюрах. Кроме того, благодаря более коротким передаточным числам удалось при прежней мощности добиться лучшего разгона. Даже если бы машина с PDK была быстрее, с ручной трансмиссией мне всё равно пришлось больше работать на быстром круге — благодаря чему и удовольствия больше».

Porsche 911 GT3 на «Нордшляйфе» Фото: Porsche

Напомним, в конце декабря 2024 года Дирк Мюллер на Ford Mustang GTD проехал «Нордшляйфе» быстрее чем за семь минут, установив новый рекорд «Северной петли» для машин из США. Рекорд трассы среди всех дорожных машин в сентябре 2024-го установил Маро Энгель на Mercedes-AMG One, а абсолютный рекорд с июня 2018-го принадлежит Тимо Бернхарду, который на Porsche 919 Hybrid EVO, модифицированном гоночном прототипе LMP1, показал время 5:19.546.