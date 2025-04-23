Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен был неуважителен на подиуме в Джидде

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт критично высказался о четырёхкратном чемпионе мира голландце Максе Ферстаппене из «Ред Булл» после Гран-при Саудовской Аравии.

«Я видел, Макс Ферстаппен пил шампанское на подиуме, но не праздновал с Оскаром и Шарлем. Это неуважительно и непрофессионально со стороны четырёхкратного чемпиона мира. Иногда нужно быть великодушным в поражении.

Не знаю, как люди объяснят, что это был несправедливый штраф. Несогласные с этим, вероятно, никогда не сидели в гоночной машине и точно не сидели в машине Формулы-1. К ним я отнесу и Кристиана Хорнера», — приводит слова Херберта издание The Independent.