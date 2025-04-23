Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: у нас новый болид, не эволюция прошлогодней машины

Вассёр: у нас новый болид, не эволюция прошлогодней машины
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблемах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, связанных с адаптацией к машине.

«Мы всегда стараемся делать всё возможное для наших пилотов, чтобы помочь им найти правильный баланс машины. Мы одинаково работаем над обоими болидами. Думаю, журналисты и сами обсуждали всё это с большим энтузиазмом в субботу вечером после спринта в Китае. Но нужно всем немного успокоиться.

В этом году у нас новый болид. Это не прямая эволюция прошлогоднего автомобиля, так что нам стало сложнее подбирать правильные настройки и искать баланс. Но с подобным сталкиваются все в пелотоне. Иногда разница между неплохим и далеко не лучшим балансом заключается в разнице в 0,1 секунды на круге.

Мы полностью концентрируемся на предстоящих гонках. Мы продолжаем работать как одно целое, как команда, и это хорошо. Оба наших пилота идут в одном направлении. В команде царит хорошая атмосфера, что поможет нам вернуть позиции», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

Материалы по теме
Справедлив ли штраф Ферстаппена и не пора ли «Феррари» списывать сезон? Разбор Гран-при
Эксклюзив
Справедлив ли штраф Ферстаппена и не пора ли «Феррари» списывать сезон? Разбор Гран-при
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android