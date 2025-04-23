Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф обозначил сроки, когда «Мерседес» начнёт обсуждение контракта с Расселлом

Вольф обозначил сроки, когда «Мерседес» начнёт обсуждение контракта с Расселлом
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации и сроках обсуждения продления контракта с британским гонщиком команды Джорджем Расселлом.

«Мы начнём обсуждать продление контракта после того, как начнётся европейская часть сезона. Нет никакого напряжения. Сейчас Расселл выступает на высочайшем уровне. Мы на это и рассчитывали.

Джордж полностью справляется с задачей, в этом нет никаких сомнений. Вряд ли мы можем просить от него большего. У нас будет летнее окно, чтобы решить вопрос с контрактом. Но нет никаких причин, чтобы в данный момент в чём-то сомневаться», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport Week.

Материалы по теме
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Бросит ли Ферстаппен «Ред Булл» уже в этом году?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android