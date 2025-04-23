Вольф обозначил сроки, когда «Мерседес» начнёт обсуждение контракта с Расселлом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации и сроках обсуждения продления контракта с британским гонщиком команды Джорджем Расселлом.

«Мы начнём обсуждать продление контракта после того, как начнётся европейская часть сезона. Нет никакого напряжения. Сейчас Расселл выступает на высочайшем уровне. Мы на это и рассчитывали.

Джордж полностью справляется с задачей, в этом нет никаких сомнений. Вряд ли мы можем просить от него большего. У нас будет летнее окно, чтобы решить вопрос с контрактом. Но нет никаких причин, чтобы в данный момент в чём-то сомневаться», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport Week.