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«Огромный шаг вперёд». Марко высказался о выступлениях Цуноды в «Ред Булл»

«Огромный шаг вперёд». Марко высказался о выступлениях Цуноды в «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлениях Юки Цуноды в первых трёх Гран-при в составе команды.

«У Цуноды есть хорошая скорость, и он выбрал правильный подход. Когда в квалификациях начинается разговор на полном серьёзе, Цунода уступает времени круга Макса две-три десятые секунды. Он идёт своим путём.

Конечно, не исключены и такие столкновения, как случилось с Пьером Гасли на первом круге Гран-при Саудовской Аравии. По нашим подсчётам, если бы не авария, то Цунода бы закончил гонку на шестой позиции. Это огромный шаг вперёд, потому что до Юки наша вторая машина редко попадала в десятку», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.

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