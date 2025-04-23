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Эксперт считает, что судьи слишком мягко наказали Ферстаппена

Эксперт считает, что судьи слишком мягко наказали Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о штрафе четырёхкратному и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену на Гран-при Саудовской Аравии.

«Ферстаппен заслужил штраф в Джидде за инцидент с Оскаром Пиастри в первом повороте. Речь идёт о лучших в мире гонщиках. Они должны лучше всех оценивать ситуацию и принимать решения. Так что если ты совершаешь обгон в первом повороте, выигрывая позицию, но при этом срезаешь трассу, то ты должен получить десятисекундный штраф. Мне не нравится, что гонщик был оштрафован всего на пять секунд.

Особенно если речь идёт о такой ситуации, борьбе за лидерство. Если ты становишься лидером, то потенциально ты получаешь возможность отыграть и больше пяти секунд. Такое уже случалось в прошлом. Но в чём тогда смысл штрафа?» — приводит слова Херберта Crash.

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