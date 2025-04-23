Энди Кауэлл: Ньюи не ходит на совещания и не отвечает на электронные письма

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл прояснил вовлечённость конструктора Эдриана Ньюи в рабочие процессы в команде.

«Он один из лучших конструкторов. С самого первого дня мы подготовили его рабочую среду, он приходил на совещания по новому регламенту, по концепциям, над которыми мы работали. Мы напомнили ему обо всех сроках подачи информации. И он сразу же пошёл делать наброски на своей чертёжной доске и работать с инженерами.

Он находится в проектном цикле. Девяносто процентов создания автомобиля происходит на заводе, и именно там мы хотим видеть Эдриана. У него есть свой офис, все, кто проходит мимо, говорят, что, когда видят его, он всегда что-то рисует на доске. Конечно, он не ходит на совещания, не отвечает на электронные письма, он просто занят созданием быстрой машины. И мы поддерживаем это», — приводит слова Кауэлла RacingNews365.